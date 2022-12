Jedna z ważnych zasad tworzenia artykułów newsowych mówi, że to, co w materiale jest najważniejsze, piszemy na jego początku. Nie bawimy się jak w internecie, gdzie po krzykliwym tytule główny news pojawia się w przedostatnim akapicie. Najczęściej okazuje się też, że jest on dużo bardziej „miękki”, niż sugerował tytuł. Proszę więc, najważniejsze na początku: rząd najpewniej sfinansuje coraz wyższe wydatki na obronność pieniędzmi spółek kontrolowanych przez państwo. Możliwe są dwa rozwiązania. Opcja nr 1: można wyciągnąć ze spółki pieniądze dzięki obligatoryjnym wpłatom na jakiś fundusz. Pieniądze trafią do budżetu, gdzie zostaną odpowiednio rozdysponowane. Opcja nr 2: można ludzi zarządzających firmami z udziałem Skarbu Państwa przekonać, żeby na rachunek swoich spółek kupili, powiedzmy, „obligacje wojenne”.