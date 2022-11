Październik był trzecim z rzędu miesiącem wzrostu produkcji wódki w Polsce. W porównaniu z wrześniem dynamika przekroczyła 13 proc. Wrzesień był o 9 proc. lepszy niż sierpień. To sprawia, że produkcja od dwóch miesięcy przewyższa też wyniki z ubiegłego roku. Jest szansa, że do końca roku uda się odrobić straty z pierwszych dwóch kwartałów. Branża spodziewa się, że wynik na koniec roku zbliży się do tego z 2021 r., kiedy wyprodukowano prawie 1,1 mln hl wódki. Eksperci podkreślają jednak, że nie jest to efekt rosnącego popytu na mocny alkohol w Polsce.