Na ryzyko cięć w zatrudnieniu uwagę zwracają też eksperci Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Według ich wyliczeń rewolucja w branży może spowodować, że 29 tys. pracowników przejdzie do innych lub całkowicie zmieni profil zawodowy. Podkreślają jednak, że tak być nie musi, bo zmiany to także szansa dla polskiej gospodarki . Trzeba jednak zaakceptować, że elektromobilność to trend globalny, od którego nie da się uciec. To oznacza z kolei konieczność przygotowania na niego gospodarki. – Szczególnie że jest wiele obszarów, w których możemy zyskać. Jesteśmy światowym potentatem w produkcji miedzi, surowca wykorzystywanego na masową skalę właśnie przy produkcji samochodów elektrycznych. Jesteśmy też czołowym graczem na rynku komponentów do aut czy baterii litowo-jonowych za sprawą inwestycji LG. Wystarczy, że zadbamy o odpowiednie wsparcie inwestycyjne, które przyciągnie kolejnych producentów, ale też o rozwój kompetencji czy zielonej energii, która jest niezbędna do rozwoju elektromobilności – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Podkreśla, że ważny jest też rozwój nowych obszarów, jak recykling baterii, w którym powstają już pierwsze zakłady zagranicznych i polskich firm, jak Northvolt, Elemental Holding, Rare Metals, czy rozwój stacji ładowania.