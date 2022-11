„Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to cykl 10 wideokonferencji online o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Ich celem jest przybliżenie znajomości nowych rozwiązań i regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej polskim przedsiębiorcom i wszystkim osobom zainteresowanym daną tematyką. Pierwsze spotkanie odbędzie już 8 listopada, a cykl kontynuowany będzie przez kolejne 5 tygodni w każdy wtorek i czwartek.

Reklama

W tym roku uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jakie narzędzia sprzyjają rozwojowi transformacji, cyfryzacji, innowacji oraz zielonej gospodarki w firmie. Temat wsparcia transformacji cyfrowej dla polskich przedsiębiorców omówiony będzie na przykładzie Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych. Nie zabraknie też informacji, w jaki sposób skutecznie inwestować w zielone technologie oraz czy efektywność energetyczna rzeczywiście się opłaca. Cykl zamknie spotkanie poświęcone wyzwaniom biznesowym powstałym w wyniku obecnej sytuacji w Ukrainie.

Reklama

– Polski biznes nieustannie się zmienia, dlatego ważne jest, by przedsiębiorcy mieli dostęp do wysokiej jakości, rzetelnej wiedzy, która pozwoli im być na bieżąco z tematami, dzięki którym będą mogli efektywnie rozwijać swoją działalność. Na spotkaniach pojawią się m.in. tematy związane z technologią i cyfryzacją, które przybliżą uczestnikom innowacyjne podejście do prowadzonej działalności biznesowej – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

– Tegoroczna, druga odsłona „Idei Rozwoju Twojego Biznesu” to dowód, że polscy przedsiębiorcy entuzjastycznie przyjmują dotychczasową ofertę edukacyjną przygotowywaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i wynoszą z niej wiele cennej wiedzy. O sukcesie poprzedniej edycji świadczą liczby – ubiegłoroczny cykl obejrzało łącznie ponad 33,5 tysiąca osób, a stronę poświęconą spotkaniom odwiedziło ponad 49 tysięcy osób. W tym roku ogłaszamy inaugurację z dużym wyprzedzeniem, chcąc dotrzeć do jeszcze większego grona odbiorców. Na poszczególne tematy wypowiadać się będą eksperci i specjaliści w swoich dziedzinach. Tematyka spotkań jest bardzo zróżnicowana i jestem przekonany, że dla wielu przedsiębiorców będą to wartościowe informacje. Dlatego już teraz gorąco zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach – powiedział Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Cykl #idearozwojubiznesu obejmować będzie następujące tematy:

Spółka akcyjna – prosta forma prowadzenia działalności gospodarczej (8 listopada)

Gospodarka obiegu zamkniętego. Odsłaniamy tajniki inwestowania w zielone technologie (10 listopada)

Zakłócenia łańcuchów dostaw w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. Aktualne wyzwania i zagrożenia dla firm (15 listopada)

Jak z sukcesem przekazać firmę następcom? Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstw osób fizycznych (17 listopada)

Nowelizacja ustawy o CEIDG. Nowe rozwiązania dla przedsiębiorców krok po kroku (22 listopada)

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych – know-how, usługi i wsparcie z zakresu transformacji cyfrowej dla przedsiębiorców (24 listopada)

Program grantów na nowe projekty inwestycyjne, szczególnie istotne dla polskiej gospodarki. Na co będzie można uzyskać dotację? (29 listopada)

Czy efektywność energetyczna wpływa na koszt prowadzenia działalności gospodarczej? Sprawdzamy! (1 grudnia)

Zamówienia publiczne dla MŚP. Polityka zakupowa państwa na lata 2022-2025 pod lupą (6 grudnia)

Akcjonariat pracowniczy – szansa na rozwój firmy czy fikcja? (8 grudnia)

Wszystkie wideokonferencje będzie można obejrzeć pod linkiem: parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji, terminy poszczególnych wydarzeń mogą ulec zmianie.

#idearozwojubiznesu

Cykl „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to seria spotkań online, które poruszają najbardziej aktualne tematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zagadnienia dotyczą kwestii prawnych, ważnych regulacji oraz nowych rozwiązań w danych obszarach tematycznych.

Organizatorami tegorocznego cyklu wideokonferencji „#idearozwojubiznesu” są Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.