Michał Krajczewski, kierownik zespołu doradztwa inwestycyjnego w BM BNP Paribas, mówi, że początek sezonu wyników można ocenić jako lekko rozczarowujący. Zgodnie z danymi FactSet z końca ubiegłego tygodnia dla 7 proc. spółek z indeksu S&P500, które podały już rezultaty, 69 proc. przekroczyło oczekiwania rynkowe na poziomie zysku na akcje. - Jest to poniżej pięcioletniej średniej w wysokości 77 proc. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż porównujemy tu wyniki do średniej prognoz rynkowych, która była w ostatnich miesiącach wyraźnie obniżana. Obecnie inwestorzy oczekują wzrostu wyników o 1,6 proc. rok do roku w III kw., w porównaniu z dynamiką +2,8 proc., która była oczekiwana pod koniec września - mówi Krajczewski.