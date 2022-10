Zdaniem ekspertów to niejedyny powód do zadowolenia. Jak zaznaczają, najnowsze dane GUS pokazują też, że polscy przedsiębiorcy nie tylko odrabiają straty na brytyjskim rynku, do których doszło po wyjściu tego kraju z UE , lecz także zagospodarowali nadwyżki powstałe po wstrzymaniu eksportu do Rosji. Wskazują na to przetasowania w pierwszej „10” największych odbiorów towarów z Polski. Wypadły z niej wspomniana Rosja i Hiszpania, a w ich miejsce weszły Słowacja i Węgry. Umacniamy więc wymianę handlową z naszymi najbliższymi sąsiadami, co ma znaczenie w sytuacji drogiego paliwa.