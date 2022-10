Branża IT jest jedną z niewielu, które podczas pandemii nie ucierpiały, wręcz przeciwnie – wyszły z niej wzmocnione. W Krainie Tysiąca Jezior znajduje świetne warunki do rozwoju za sprawą rozbudowanej infrastruktury, wsparcia samorządu i wykwalifikowanych pracowników. Równie istotne są walory przyrodnicze, które pozwalają zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie, co przekłada się na komfort pracy.

Województwo warmińsko-mazurskie udowadnia, że innowacje i najnowsze technologie z powodzeniem powstają także z dala od wielkich metropolii i szklanych drapaczy chmur. Efektywnej pracy i kreatywności bardziej sprzyjają bowiem brak stresu i pośpiechu, cisza i czyste powietrze oraz otoczenie lasów i jezior – a tego w regionie jest pod dostatkiem. Zapewne ma to wpływ na liczbę zlokalizowanych tu firm z sektora IT: blisko 2,6 tys. prowadzi działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, a kolejne 1,1 tys. zajmuje się przetwarzaniem danych i zarządzaniem stronami internetowymi. Co ważne, ilość idzie w parze z jakością – wystarczy wspomnieć, że jedna z firm geoinformatycznych ma status centrum badawczo-rozwojowego, a drukarka 3D, której pomysł narodził się w Olsztynie, jest sprzedawana w 80 krajach świata. Reklama Połowa wspomnianych przedsiębiorstw ma swoją siedzibę w Olsztynie lub Elblągu. W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszy się też Iława z racji swojego położenia, doskonałego połączenia kolejowego ze stolicą i działającego tu Inkubatora Technologicznego oraz rozmaitych inicjatyw lokalnych. Władze województwa kierują do przedstawicieli sektora liczne instrumenty wsparcia, m.in. pomoc Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, ofertę Parków Naukowo-Technologicznych w Olsztynie, Ełku i Elblągu czy ulgi podatkowe. Region nie tylko stara się przyciągnąć specjalistów z kraju i zagranicy, ale także dba o wysoki poziom miejscowych kadr. Obecnie na kierunkach informatycznych trzech tutejszych uczelni wyższych studiuje 1,6 tys. młodych ludzi, w zawodach związanych z branżą kształcą również szkoły średnie i policealne. Sektor IT na Warmii i Mazurach obejmuje takie dziedziny jak systemy analityczne (big data) z uczeniem maszynowym, cyberbezpieczeństwo, przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT), sztuczna inteligencja (AI), blockchain, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona czy przetwarzanie w chmurze (cloud computing), które odgrywają ogromną rolę w czwartej rewolucji przemysłowej. Branża odpowiada na wyzwania przyszłości, osiąga sukcesy i prężnie się rozwija przy poszanowaniu zasobów, dzięki czemu jest jednym z filarów nie tylko lokalnej gospodarki. Reklama ________________________________________ Więcej informacji o potencjale biznesowym Warmii i Mazur znajdziesz w nowym serwisie invest.warmia.mazury.pl. To kompleksowe źródło wiedzy dla wszystkich przedsiębiorców. Strona zawiera szeroką bazę ofert inwestycyjnych, wraz ze szczegółową dokumentacją dostępnych nieruchomości. Pomocnym narzędziem jest także Przewodnik inwestora, który w przystępny sposób wyjaśnia cały proces inwestycyjny – od poszukiwania lokalizacji, aż do finalizacji przedsięwzięcia.