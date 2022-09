W zestawieniach największych globalnych firm polskie przedsiębiorstwa nie plasują się w czołówce, lecz z reguły zajmują miejsca nieprzystające do wielkości naszej gospodarki . Wyprzedzają je podmioty z mniejszych państw, które jednak działają na światowych rynkach na większą skalę. Sporządzany co roku przez magazyn „Forbes” ranking 2 tys. największych przedsiębiorstw notowanych na giełdach jest na to dowodem, choć można zwrócić uwagę, że uwzględnione w nim kryteria niekoniecznie dobrze oddają globalną siłę poszczególnych firm. Wyżej od krajowych przedsiębiorstw znajdują się w nim firmy z Danii (np. transportowo-spedycyjny Moller-Maersk czy działający w branży medycznej Novo Nordisk), Belgii (producent piwa Anheuser-Busch) czy Szwecji (producent samochodów Volvo). Ale nie znaczy to, że krajowe firmy nie zdobywają rynków zagranicznych.