Wartość światowych obrotów w handlu internetowym sięgnie w tym roku 5,4 bln dol., a do 2027 r. wyniesie 9,1 bln dol. - przewiduje holding mediowo-technologiczny GroupM. E-commerce będzie w ten sposób odpowiadał za 19 proc. globalnej sprzedaży detalicznej (w poprzednich dwóch latach było to 18 proc.). Eksperci GroupM w raporcie poświęconym temu sektorowi gospodarki podkreślają, że po gwałtownym wzroście inwestycji w e-commerce w latach największych pandemicznych ograniczeń mobilności (2020-2021) handel internetowy nie oddaje pola mimo powrotu do normalnej aktywności obywateli w większości krajów świata - choć w pierwszej połowie tego roku jego wzrost wyhamował głównie z powodu zakłócenia łańcuchów dostaw w Chinach (lockdowny) i Ukrainie.