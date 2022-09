Po pierwsze, przedsiębiorcy mierzą się obecnie z wymagającą sytuacją gospodarczą: inflacją, podwyżkami stóp procentowych, zmianami w systemie podatkowym… A to tworzy potrzebę korzystania z rachunku umożliwiającego elastyczne zarządzanie firmowym kapitałem i otwierającego dostęp do różnych, adekwatnych do sytuacji form finansowania. Po drugie, doświadczenie pandemii wymogło gwałtowne przyspieszenie procesu cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Nowoczesny, dochodowy biznes to biznes skoncentrowany na działaniach on-line (e-commerce), uwzględniający nowe modele sprzedaży (np. dropshipping, kiedy to dostawca, a nie sprzedawca zajmuje się wysyłką towaru), ekspansji zagranicznej (np. e-eksport) czy formę pracy zdalnej. W obliczu tego rodzaju zmian standardowe, znane od lat funkcjonalności kont firmowych coraz częściej przestają być wystarczające. Innowacyjna działalność wymaga innowacyjnych rozwiązań – udogodnień, które pozwalają kierować spółką wygodniej, szybciej i sprawniej.