Najpierw przepłyną politycy w asyście jednostek m.in. Straży Granicznej, policji i ratownictwa wodnego. Potem, od strony morza, ruszy strefa rodzinna. W finale wystąpi Cleo. Będzie też pokaz dronów. – Dobra, proszę nie opisywać dalej. Dla mnie to sama Kleopatra mogłaby wpłynąć jak po Nilu i nic mi do tego – irytuje się Leszek Zawadzki, który na Mierzei Wiślanej mieszka od lat. Ludzi od Elbląga po Gdańsk , od Piasków po Nowy Dwór niedawno napędzała dyskusja o ruszającej największej inwestycji w ich regonie. Teraz, przy okazji jej otwarcia, emocje sięgają zenitu.

Nic więc dziwnego, że dyskusje z wysokiego szczebla politycznego schodzą w dół – przez stopień samorządowy – aż po schodki prowadzące do lokalnego sklepu spożywczego w centrum Krynicy, naprzeciwko restauracji powstałej w wyciągniętym na brzeg statku. – Ja pani powiem tak: czy ten przekop nam się przyda, to czas pokaże. Mnie ciekawi, czy my teraz tu już wyspiarze jesteśmy? – ironizuje pan Zygmunt. I przypomina, że na mapie kraju rośnie nie tylko sztuczna wyspa, zwana Ptasią (bo docelowo ma to być rezerwat dzikiego ptactwa), tworzona przez urobek wydobyty z kopania i pogłębiania inwestycji. Także sama Krynica została od reszty mierzei odcięta i znajduje się na długim, wąskim skrawku ziemi, który na drugim krańcu, już po rosyjskiej stronie wału, ogranicza Cieśnina Piławska.