- Wojna w niewielkim tylko stopniu bezpośrednio wpływa na wyniki polskich przedsiębiorstw, ale jednocześnie, powodując np. wzrost cen surowców, co z kolei przekłada się na inflację i stopy procentowe, konflikt ma bardzo istotny pośredni wpływ na ich zyski - mówi Łukasz Jańczak, analityk Erste Group. Spółki notowane na GPW, z których wiele jest liderami lub czołowymi graczami w swoich obszarach działalności, kończą publikowanie wyników finansowych za II kw. 2022 r. To pierwszy kwartał, który w całości upłynął w cieniu wojny. Jednocześnie od rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego upłynęło dość czasu, żeby wydarzenie to w istotny sposób zmieniło gospodarczą rzeczywistość. - Gdyby wpływ wojny oszacować na poziomie łącznych zysków spółek notowanych na GPW w II kw., to z dużym prawdopodobieństwem okaże się, że wpływ ten był pozytywny - dodaje Jańczak.