Dlatego od 10 lat Dziennik Gazeta Prawna poświęca przedsiębiorczości cały projekt NPBP. Nie jest to tylko cykl artykułów, wywiadów debat i dyskusji. To jedynie formy. Treścią jest dialog i budowania dla niego przestrzeni. Tworzenie miejsca, w którym przedsiębiorcy i menedżerowie będą mogli spokojnie i rzeczowo rozmawiać o rozwoju. Wymieniać poglądy ze światem nauki i polityki, aby budować to, co dla tegoż rozwoju jest kluczowe – współpracę.