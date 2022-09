W przypadku telekomunikacji zużycie energii odpowiada za ok. 90 proc. emisji CO2 do atmosfery. Inwestowanie w odnawialne źródła ma głęboki sens – pozwala nam ograniczać negatywny wpływ na środowisko , a jednocześnie zabezpieczy przed zawirowaniami na rynku paliw. Już dziś działają dwie farmy wiatrowe zbudowane na potrzeby Orange Polska, wkrótce powstaną kolejne instalacje. Do końca 2025 r. chcemy zaspokajać dzięki OZE co najmniej 60 proc. naszych potrzeb energetycznych. Wspieranie rozwoju takich źródeł mocy i nowoczesnej infrastruktury energetycznej to bez wątpienia wyzwanie dla Polski. Doświadczenia ostatnich lat tylko potwierdzają, że branża cyfrowa może odgrywać w nim kluczową rolę, chociażby dzięki rozwiązaniom internetu rzeczy, ale przede wszystkim – zapewniając łączność.