Konferencja w Karpaczu, która potrwa od 6 do 8 września, to ponad 300 debat poświęconych najważniejszym zagadnieniom z dziedziny polityki, gospodarki czy innowacji. W tym roku szczególne miejsce zajmuje „ścieżka ukraińska”.

Sytuacja, w której znalazł się świat, ukazała słuszność polskiego podejścia do bezpieczeństwa. Może to stanowić początek odbudowywania prestiżu Polski na arenie międzynarodowej, jak również dalekosiężnej wizji strategicznej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa. Jedno z pytań, na które należy odpowiedzieć, dotyczy tego, jak po wojnie w Ukrainie zmieni się świat. Spróbują to zrobić uczestnicy panelu dyskusyjnego, który odbędzie się pod hasłem „Geostrategiczne konsekwencje wojny na Ukrainie”.