Co roku Forum gości prezydentów, premierów, komisarzy Unii Europejskiej, ministrów i wiele innych osób mających znaczący wpływ na przyszłość naszego kontynentu. Trzeci rok z rzędu spotkanie odbywa się w Karpaczu.

Organizatorem konferencji, która potrwa przez trzy dni od 6 września, jest Instytut Studiów Wschodnich. Jego działania wspierane są przez Radę Programową, decydującą o merytorycznym kształcie Forum, jak również wyznaczającą kierunek jego rozwoju.

Platforma dialogu

W tym roku zainicjowany został program Młodzi na Forum, który skierowany jest do aktywnych młodych liderów i liderek środowisk społeczno-gospodarczych. Ma on przyczynić się do zwiększenia poczucia solidarności społecznej oraz ograniczenia rozwoju negatywnego zjawiska: „wspólnego pastwiska” opisanego przez amerykańskiego ekologa Garreta Hardina. Celem projektu jest zapewnienie młodym politykom, przedsiębiorcom, naukowcom i przedstawicielom sektora pozarządowego platformy do dialogu ponad wszelkimi podziałami. Ma ona przyczynić się do integracji środowiska młodzieżowego, a także zacieśniać współpracę pomiędzy młodymi i ambitnymi Polakami.

Organizatorzy Forum Ekonomicznego, w myśl maksymy „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” głoszonej przez Henry’ego Forda, twórcy koncernu motoryzacyjnego, umożliwiają przedstawicielkom i przedstawicielom różnych środowisk, którzy chcą zmieniać otaczającą rzeczywistość przez budowanie konsensu i dialogu społecznego, udział w wydarzeniu na preferencyjnych warunkach.

W projekcie uczestniczyć będą między innymi: Michał Mazur, prezes Our Future Foundation, Aleksandra Chudaś, dyrektorka zarządzająca Zwolnionych z Teorii, Aleksandra Gajewska, posłanka Platformy Obywatelskiej, Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej, Maciej Fitrzyk, Marszałek Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej, Daria Brzezicka, rzeczniczka prasowa Unii Europejskich Demokratów, a także młodzi przedsiębiorcy, naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Branżowe fora

Swoja stałą i ugruntowaną pozycję na „polskim Davos” mają ścieżki tematyczne takie jak Forum Ochrony Zdrowia, Forum Regionów, Europa Karpat, czy Polonijne Forum Ekonomiczne.

W tym roku odbędzie się też pierwsza edycja Salonu Przemysłu Turystycznego. Program merytoryczny będzie składał się z kilkunastu wydarzeń, które będą miały odpowiedzieć m.in. na pytania jakiego wsparcia potrzebuje branża po pandemii, jak kształtować postawy prośrodowiskowe w turystyce oraz jak powinna wyglądać współpraca jednostek samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju rynku turystycznego. Dyskusje skoncentrują się również na sposobach wykorzystania potencjału turystycznego miejsc, dobrych praktykach w budowaniu transgranicznych marek turystycznych czy fenomenie enoturystyki Turystyki winiarskiej) jako najszybciej rozwijającej się gałęzi światowego przemysłu turystycznego. Udział w nich wezmą przedstawiciele strony rządowej, środowisk samorządowych, jak również nauki i biznesu.

