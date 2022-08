Polska była jednym z 17 państw UE , które w ubiegłym roku wykorzystywały węgiel jako surowiec energetyczny i należała do zdecydowanej czołówki w jego imporcie z zagranicy. Zależność od dostaw z Rosji i Białorusi sięgała powyżej 80 proc. w ubiegłych latach, jednak wojna w Ukrainie zdecydowanie przyspieszyła zapowiadany od dawna przez rząd PiS proces energetycznego uniezależniania się od Moskwy. Już na początku marca, tydzień po rozpoczęciu rosyjskiej agresji w Ukrainie, polski rząd zapowiedział chęć wprowadzenia embarga na import rosyjskiego węgla. Ostatecznie zostało ono wdrożone do porządku prawnego ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, podpisaną 14 kwietnia przez prezydenta.

Na jej mocy do Polski nie można zarówno przywozić węgla i koksu pochodzących z Rosji i Białorusi, jak i dokonywać tranzytu tych surowców przez terytorium kraju. Przepisy miały bardzo krótkie, bo zaledwie jednodniowe vacatio legis, dlatego weszły w życie już 15 kwietnia. Wicepremier i szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin szacował, że w wyniku embarga w Polsce może zabraknąć około 8 mln ton węgla rocznie, a niedobór ten będzie musiał zostać zastąpiony alternatywnymi dostawami.

Tymczasem embargo na poziomie całej UE zostało uzgodnione w kwietniu przez unijnych liderów, a weszło w życie dopiero 11 sierpnia. W okresie od połowy kwietnia do prawie połowy sierpnia spółki węglowe mogły wciąż przeprowadzać transakcje , które były realizacją kontraktów zawartych przed przyjęciem unijnego embarga po to, aby wszystkie zobowiązania ze strony państw członkowskich wobec Rosji i Białorusi zostały zrealizowane. Obecnie cała „27” stara się dywersyfikować swoje źródła dostaw nawet z najbardziej odległych krańców świata.

Jak poinformowało DGP Ministerstwo Klimatu i Środowiska w pierwszym półroczu 2022 r. import węgla do Polski odbywał się z ponad 15 państw. Wśród dostawców surowca nad Wisłę znalazły się m.in.:

Dziś praktycznie cała UE bije na alarm przed zimą, w trakcie której może dojść do dużego kryzysu energetycznego. Dane przekazane nam przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska pokazują jednak, żeW pierwszym półroczu 2022 r. – jak poinformował nas resort - spółki węglowe zaimportowały łącznie 7,6 mln ton,

Po dwóch tygodniach KE nie odnotowała nadużyć ze strony europejskich spółek węglowych, jeśli chodzi o przystosowanie się do unijnych sankcji. Z Warszawy nie płyną na razie żadne sygnały o nieprzestrzeganiu embarga, podobnie jak ze strony wszystkich największych importerów węgla: Holandii, Niemiec, Włoch czy Francji.

Choć w odpowiedziach przesłanych DGP przez różne resorty w rządach poszczególnych państw europejskich, dominuje podkreślanie roli prywatnych spółek węglowych w imporcie, to Bruksela stoi niezmiennie na stanowisku, że to krajowe służby odpowiadają za zapewnienie przestrzegania wszystkich sankcji. Łącznie – według wyliczeń KE – embargo węglowe ma pozbawić Rosję wpływu ok. 8 mld euro rocznie. UE odpowiadała bowiem za około 70 proc. rosyjskiego eksportu węgla opałowego i ponad połowę eksportu węgla w ogóle.