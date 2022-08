Obecnie w Niemczech działają trzy ostatnie elektrownie jądrowe: Isar 2, Emsland i Neckarwestheim 2. Zgodnie z planem mają one być zamknięte pod koniec roku. Tymczasem w ubiegłym tygodniu kanclerz Olaf Scholz stwierdził, że ewentualne przedłużenie ich działania może mieć sens. To zmiana w stosunku do tego, co mówił jeszcze kilka tygodni wcześniej, gdy deklarował, że to jest niemożliwe. Czy to oznacza, że za Odrą dojdzie do atomowej rewolucji? Zdecydowanie nie. Mimo że badania społeczne pokazują coraz większą aprobatę Niemców, nawet wyborców partii Zielonych, dla energii atomowej, to wielkich zmian nie ma się co spodziewać z co najmniej kilku powodów.

Aby uzasadnić takie przedłużenie, ministerstwo gospodarki zleciło ostatnio wykonanie stresstestów, które pokażą, na ile reaktory nuklearne są istotne w dostawach prądu przy potencjalnych ograniczeniach. Warto pamiętać, że w pierwszych trzech miesiącach ubiegłego roku, gdy działało sześć reaktorów, odpowiadały one za 12,1 proc. produkcji prądu za Odrą. Według danych niemieckiego urzędu statystycznego Destatis pozostałe trzy reaktory w I kw. tego roku odpowiadały za 6 proc. produkcji prądu. Tymczasem z gazu, o którego dostawy są największe obawy, wytwarzano w I kw. 13 proc. prądu, który trafiał do sieci. To paliwo jest zdecydowanie bardziej istotne przy ogrzewaniu i przy niektórych procesach produkcyjnych w niemieckim przemyśle. Gaz jest nie do zastąpienia chociażby przy produkcji nawozów przez koncern BASF w Ludwigshafen czy – jak podaje tygodnik „Der Spiegel” – przy produkcji szkła w Turyngii. Poza tym w najbliższym czasie za Odrą zwiększy się produkcja prądu z węgla, tak więc nawet gdyby jeszcze bardziej ograniczyć produkcję prądu z gazu, to w dużej mierze, choć niezupełnie, jest on do zastąpienia.

Trapiona awariami i przerwami technicznymi francuska energetyka jądrowa ma w tym roku osiągnąć najniższy poziom produkcji energii od ponad trzech dekad – zapowiedział niedawno operator elektrowni, koncern EDF. Planowe i wymuszone wyłączenia dotknęły już ponad połowy francuskiej floty nuklearnej, co sprawia, że Francja jest zmuszona po raz pierwszy od lat do importowania prądu i nie jest wolna od skutków europejskiego kryzysu energetycznego związanego z rosyjskimi dostawami gazu. A nawet przyczynia się do jego zaostrzenia, ograniczając dostawy prądu do regionów tradycyjnie zależnych od produkcji z jednostek francuskich, takich jak północne Włochy. W ostatnim tygodniu do trwających od dłuższego czasu problemów technicznych francuskiego atomu dochodzi upał. Kolejna, w tym sezonie czwarta już fala gorąca to nie tylko temperatury rzędu 40 st. C, lecz także rozgrzana woda w rzekach, która uniemożliwia chłodzenie reaktorów. EDF został zmuszony do ograniczenia produkcji energii w związku z podniesioną temperaturą wody w rzekach wykorzystywanej do chłodzenia reaktorów. Oprócz opóźnień ciągnącej się od 15 lat budowy reaktora Flamanville przyczynia się to do trudnej sytuacji finansowej koncernu mimo planów budowy nowych reaktorów we Francji i w Wielkiej Brytanii. W pierwszym półroczu 2022 r. jego straty osiągnęły rekordowe 5,3 mld euro, a do końca roku, według prognoz, mogą sięgnąć nawet 24 mld euro. Zadłużenie EDF jest jednym z głównych powodów, dla których Paryż zdecydował się na przejęcie wszystkich udziałów w kontrolowanej przez siebie spółce (dotąd państwo posiadało 84 proc. akcji).