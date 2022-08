– Z proponowanych rozwiązań przede wszystkim będą mogli skorzystać inwestorzy w dużych miastach, bo to tam są najczęściej przewidziane w planach i studiach duże obiekty handlowe i biurowe. Sama liczba inwestycji, które skorzystają z nowych przepisów nie będzie prawdopodobnie duża, bo ustawa obejmie tylko tereny, gdzie przewidziano budowę obiektów mających powyżej 2000 mkw. Maksymalnie będzie to pewnie kilka projektów w skali jednego miasta. Jednak w związku z tym, że centra handlowe planuje się na naprawdę dużych powierzchniach, to te nieliczne projekty mogą być wielkoskalowe. W skali kraju może to poskutkować budową 20–40 tysięcy mieszkań rocznie – ocenia Patryk Kozierkiewicz z Polskiego Związku Firm Deweloperskich.