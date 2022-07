- Sam sektor podlega też regulacjom i będzie musiał raportować informacje dotyczące ESG - przypomina Adamczyk. Jak dodaje, raportowanie przez instytucje finansowe sprawi, że dane dotyczące zrównoważonego rozwoju będą musieli przekazywać również ich klienci. Dlatego Kapituła Konkursu „Liderzy ESG” będzie zwracać uwagę na to, jak spółki finansowe podchodzą do raportowania zrównoważonego rozwoju, oraz na to, w jaki sposób będą wdrażać dyrektywę SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) dotyczącą ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.