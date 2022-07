Organizatorzy konkursu w sekcji pierwszej - strategiczna wizja i długoterminowe cele ESG - zdecydowali się stworzyć osobny zestaw pytań dla spółek z sektora finansowego, który we właściwy sposób ujmowałby wymiary działalności tych firm na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pierwszy wymiar to działalność własna, np. zużycie energii oraz wody w związku z prowadzoną działalnością, a drugi - działalność związana z finansowaniem gospodarki

- Na plany inwestycyjne ESG patrzymy również w odniesieniu do obszarów, w których są realizowane, czy dotyczą kluczowych strumieni przychodów, kluczowych segmentów działalności spółki, co ma nam pokazać, jak ważny dla przedsiębiorstwa jest temat zrównoważonego rozwoju oraz czy jest on wpisany w model biznesowy spółki - dodaje.

Pozostałe elementy objęte sekcją pierwszą, to między innymi: odniesienie się do realizacji postanowień porozumienia paryskiego, analiza szans i zagrożeń ESG i ich wpływ na spółkę w najbliższych latach, włączenie ESG w procesy zakupowe, włączenie interesariuszy w tworzenie strategii, raportowanie zarządcze, proces monitorowania realizacji strategii i wreszcie odpowiedzialność za tematykę ESG w organizacji w tym m.in. pytanie o cele członka zarządu odpowiedzialnego za zrównoważony rozwój oraz ich uwzględnienie w polityce wynagrodzeń. - Tutaj prosimy konkretnie o wskazanie, jaki procent wynagrodzenia zmiennego jest powiązany z realizacją celów z tego obszaru - uzupełnia Janković-Żelazna.

Podczas oceny zgłoszeń w zakresie treści i podawanych informacji szczególne ważne są elementy takie jak: ambitność strategii i celów; porównanie na tle sektora i spółek o podobnej skali i profilu w Polsce lub w regionie Europy Środkowo-Wschodniej; relatywizacja podawanych wartości, celów do osiągnięcia czy planów inwestycyjnych; pokazanie skali opisywanego zagadnienia w stosunku np. do wielkości całej grupy kapitałowej.

Kolejne istotne kwestie brane pod uwagę przy ocenie formularza spółki to wpisanie obszaru ESG w model biznesowy i powiazanie strategii zrównoważonego rozwoju ze strategią biznesową spółki oraz uwzględnienie realizacji celów ESG w polityce wynagrodzeń. Nie mniej ważna są skala i zasięg działania w obszarze łańcucha wartości oraz dialog z interesariuszami. Tu ocenie podlega również to, jak spółka wykorzystuje swoje możliwości motywowania i wywierania wpływu na swój łańcuch wartości. - Precyzja opisywanych celów i drogi dojścia do nich - to mocno urealnia prawdopodobieństwo realizacji strategii długoterminowej - podsumowuje Janković-Żelazna.