Pracodawcy stoją przed wyzwaniem, jak dostosować się do nowego rynku pracy oraz do przedstawicieli i przedstawicielek pokolenia Z. Już teraz raport Deloitte „Od fali odejść do fali zmian. Czy jesteśmy gotowi na nowe podejście do pracy?” pokazuje, że 80 proc. wysoko wykwalifikowanych polskich pracowników rozważa zmianę pracy w najbliższej przyszłości. Zjawisko tzw. wielkiej rezygnacji (z niesatysfakcjonujących stanowisk) pojawiło się w pandemii, ale wbrew przewidywaniom nie znikło. Tych specjalistów nie da się po prostu wymienić (proces rekrutacji i szkolenia nowych pracowników jest zresztą bardzo drogi) – trzeba pomyśleć, co zrobić, by byli zadowoleni z pracy, tak aby zapewnić skuteczne działanie firm.