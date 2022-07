- „Liderzy ESG” to konkurs dla tych, którzy już teraz podejmują zaawansowane działania z obszaru ESG, ale również tych, którzy dopiero stawiają w tym zakresie pierwsze kroki To konkurs dla tych, którzy będą chcieli rozwijać nie tylko innowacje technologiczne, lecz także - co bardzo ważne w drugiej edycji konkursu „Liderzy ESG” - innowacje społeczne. Na innowacje nie można patrzeć wyłącznie z perspektywy tego, co się dzieje wewnątrz przedsiębiorstwa - optymalizacja kosztów, budowanie nowej kultury organizacyjnej - lecz także budowanie całego swojego otoczenia, dbanie o łańcuchy dostaw, o to, jak wyglądają nasi kooperanci, jakich technologii używają, jakie są ich relacje ze światem zewnętrznym - wskazuje szef Sieci Badawczej Łukasiewicz.