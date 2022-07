– Niestety, od tego czasu mamy do czynienia z obchodzeniem przepisów. Przyczynia się do tego niejasna definicja płynów do papierosów elektronicznych w ustawie akcyzowej oraz interpretacje wydawane przez administrację skarbową. Zgodnie z nimi półprodukty służące do przygotowania liquidów bez nikotyny mogą być sprzedawane poza specjalistycznymi sklepami z e-papierosami bez akcyzy. To sprawiło, że sprzedaż przeniosła się do sieci, gdzie jest poza nadzorem – tłumaczy Piotr Zieliński, prezes Stowarzyszenia Vaping Association Polska, i dodaje, że powszechną praktyką jest też sprzedaż płynów do papierosów elektronicznych jako olejków do kominków zapachowych, aromatów do tytoniu, aromatów uniwersalnego przeznaczenia itp. Wreszcie istnieje łatwość ich tworzenia w warunkach domowych. Konsumenci kupują półprodukty (glikol, gliceryna, aromaty spożywcze) bez akcyzy, które są powszechnie dostępne w sklepach spożywczych, aptekach i sklepach internetowych.