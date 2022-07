Jednak wysoka wydajność holenderskiego rolnictwa miała swoją mniej chlubną stronę. Od dziesięcioleci Holandia regularnie przekracza europejskie normy i ograniczenia pod względem stosowania nawozów azotowych. Na hektar zużywa się tam ponad 50 kg azotu, podczas gdy w Niemczech jest to 28 kg, a w Polsce – niecałe 20 kg. Te praktyki mają dobiec końca. W czerwcu rząd oświadczył, że do 2030 r. Holandia zmniejszy o 50 proc. zanieczyszczenie tlenkiem azotu i amoniakiem, uzasadniając to koniecznością ochrony wody, gleb i klimatu. Jednocześnie rząd przyznał, że w obliczu redukcji skali nawożenia część rolników będzie musiała zrezygnować z działalności, bo będzie ona nieopłacalna.