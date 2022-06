Maciej Trybuchowski, prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i KDPW CCP mówił o tym, że pandemia i niskie stopy procentowe zwiększyły zainteresowanie giełdą. – To stało się kołem zamachowym polskiego rynku kapitałowego – mówił. Jego zdaniem fakt, że mamy 1,5 mln otwartych rachunków giełdowych, z czego ok. 20 proc, to rachunki aktywne, jest zjawiskiem pozytywnym, a polski rynek kapitałowy jest bezpiecznym ekosystemem, który może zapewnić, finansowanie polskiej gospodarki. Czy zapewnia? Zdaniem prezesa – niewystraczająco. – Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego ma ten rynek udrożnić. Prawdopodobnie transformacja energetyczna i odbudowa Ukrainy przyczynią się do jego rozwoju. W tej chwili mamy 30 proc. kapitalizacji w stosunku do PKB. To niedużo – w UE ten wskaźnik wynosi 50 proc. Są więc możliwości rozwoju – stwierdził panelista. Podkreślił, że pewnym hamulcem jest dotychczas nierozwiązana sprawa OFE. A to rzecz zasadnicza dla odbudowania zaufania do rynku. Potrzebne są przyjazne regulacje, egzekucja prawa w przypadku nieprawidłowości. A to wszystko powinno być spięte klamrą edukacji. Bo fakt, że bilion złotych zalega na bieżących rachunkach, a nie w funduszach zbiorowego inwestowania – to wynik braku wiedzy i edukacji.