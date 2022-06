Najnowsze dane Niel senIQ potwierdzają ten trend. Od czerwca 2021 r. do maja 2022 r. Polacy kupili 247,6 mln l wódki. Rok wcześniej było to 255,5 mln l. Jak tłumaczą eksperci, to efekt wzrostu cen, a przez to mniejszej dostępności produktu. W czasie, kiedy popyt na wódkę spadł o 3 proc., wydatki na nią zwiększyły się o ponad 4 proc. Potwierdzają się słowa Krzysztofa Brzózki, byłego szefa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, że wzrost cen stanowi najlepszą barierę zakupu i powód, dla którego konsumpcja mocnego alkoholu ma szansę zostać ograniczona.