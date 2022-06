Zajmująca się płatnościami internetowymi, ale też działalnością pożyczkową firma, należąca do miliardera Jacka Ma, powinna niedługo uzyskać zgodę banku centralnego na utworzenie holdingu finansowego. Będzie to pierwszy krok na drodze powrotu do planów wejścia na giełdę. Tworząc holding finansowy podlegający regulacjom Ludowego Banku Chin Ant (z ang. mrówka), spełni fundamentalny warunek postawiony przez władze po tym, jak w listopadzie 2020 r. w ostatniej chwili zablokowano jej debiut na parkietach w Szang haju i Hongkongu.