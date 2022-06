W ciągu kilku ostatnich lat rola platform internetowych w europejskiej gospodarce znacząco wzrosła. Co za tym idzie, wzrosło zapotrzebowanie na siłę roboczą, która obsłuży rosnący popyt na takie usługi. Komisja Europejska szacuje, że obecnie około 28 mln mieszkańców Unii Europejskiej pracuje za pośrednictwem platform, jak Uber czy Amazon Mechanical Turk. Co dziesiąty pracownik w UE choć raz zarabiał na życie za pośrednictwem platformy cyfrowej. W przyszłości może to dotyczyć jeszcze większego odsetka osób, ponieważ praca platformowa online rośnie w błyskawicznym tempie – 20 proc. rocznie. Oznacza to, że już w 2025 r. liczba zatrudnionych w ten sposób Europejczyków sięgnie 43 mln.