Podkreślił, że nasz kraj w ciągu ostatnich 30 lat był przykładem sukcesu gospodarczego, co czyni Polskę atrakcyjnym kierunkiem inwestycyjnym.

– Aby przyciągnąć inwestorów z innych krajów, którzy chcieliby przyjechać i skorzystać z możliwości, jakie oferuje Polska, powinniśmy więcej mówić o naszym sukcesie i o tym, że jesteśmy dumnym z tego, co osiągnęliśmy – podkreślił Marcin Eckert.

Zdanie wiceprezesa PKO BP podzieliła Beata Daszyńska-Muzyczka. Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego podkreśliła, że pomimo wojny za naszą wschodnią granicą rozwijamy się bardzo szybko, a polskie przedsiębiorstwa są obecne niemal w każdym zakątku świata. To pokazuje, że Polska od 2000 r. zrobiła ogromny postęp. Prezes BGK zwróciła również uwagę na powtarzające się pytania inwestorów o bezpieczeństwo inwestycji w Polsce w obliczu wojny w Ukrainie i potencjalne skutki konfliktu dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jak powiedziała, cały zachodni świat, wraz z międzynarodowymi instytucjami rozwoju finansowego, pracuje nad nowym „planem Marshalla” dla Ukrainy, a Polska, jako jej najbliższy sąsiad, będzie gotowa odpowiedzieć na potrzeby obu stron w celu ustabilizowania sytuacji gospodarczej.

Darius Adamczyk wyjaśniał decyzje inwestycyjne firmy w Polsce. Wśród cech, które potęgują atrakcyjność polskiego rynku, wymieniał m.in. dostępność talentóworaz większą elastyczność biznesową niż w wielu innych krajach europejskich. Podkreślił, że kluczowym elementem inwestycji jest otoczenie prawne i regulacyjne. To właśnie umożliwiło firmie Honeywell podjęcie znacznie większych działań nie tylko w Polsce, lecz także w całej Europie Środkowej. Darius Adamczyk odniósł się też do sytuacji spowodowanej wojną w Ukrainie i zaznaczył, że inwestorzy wstrzymają inwestycje, oczekując stabilizacji na rynkach. Zdanie prezesa Honeyewell dotyczące atrakcyjności Polski podzielił Jean-Marc Ollagnier. Stwierdził on, że dla Accenture krajem numer 1 w Europie Środkowo-Wschodniej jest właśnie Polska.