Zielona transformacja, green deal, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój to obszary, które odgrywają znaczącą rolę w działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwa, administrację i środowisko naukowe na rzecz ochrony klimatu. Jak przygotować się do zmian i jaki wpływ będą one miały na nasze życie oraz prowadzenie biznesu w najbliższej przyszłości?

„Gospodarka o obiegu zamkniętym to wciąż nowy model rozwoju społeczno-gospodarczego, który tworzy się zarówno w nauce, jak i w gospodarce. W praktyce najczęściej rozumiemy ją w ten sposób, że powinniśmy zminimalizować zużycie zasobów, a przez to, że konsumujemy ich mniej minimalizujemy ilość wytwarzanych odpadów” , mówi ekspertka w dziedzinie, prof. Joanna Kulczycka.

„Model linearny, w którym obecnie funkcjonujemy, spowodował, że przy obecnych warunkach i nadmiernej konsumpcji zaczyna nam brakować zasobów. Widzimy wyraźny wzrost odpadów w ostatnich latach, na co ma również wpływ coraz wyższy poziom życia w wielu krajach i zwiększająca się liczba ludności. Komisja Europejska zauważyła problem kończących się surowców tworząc już kilka lat temu pierwszą listę surowców krytycznych, na której było 14 pozycji, obecnie jest ich aż 30. W związku z tym, coraz większą rolę odgrywają surowce wtórne, które są kluczowe przy wdrażaniu GOZ”, dodaje prof. Kulczycka.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to nowe, bardziej świadome podejście nie tylko do sposobu konsumpcji, ale również do gospodarki, nauki i życia społecznego. Wciąż jednak zbyt mało mówi się o tych powiązaniach, a także o korzyściach, jakie GOZ może mieć dla biznesu, środowiska i społeczeństwa. Zmiana podejścia wymaga jednak wiedzy i kompleksowej strategii działania.

W tym celu Krakowski Park Technologiczny i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego organizują konferencję „Gospodarka o obiegu zamkniętym – od teorii do praktyki”, która już 30-31 maja. To spotkanie ma formę wykładową i warsztatową.

„Gospodarka o obiegu zamkniętym jest jednym z głównych kierunków rozwoju w obszarze „Gospodarka” w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, która została przyjęta w grudniu 2020 r. Szczególną rolę ma tutaj sektor publiczny, który powinien zarówno wdrażać idee GOZ, np. realizując tzw. zielone zamówienia publiczne, jak i promować wśród przedsiębiorców i mieszkańców zasady gospodarki o obiegu zamkniętym.

Samorząd Województwa rozpoczął prace nad Programem w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym będziemy starali się zidentyfikować bariery we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym na terenie województwa. Równocześnie, trwają pracę nad aktualizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Realizowany projekt Science Meets Regions (SMR) przyczyni się do zwiększania świadomości wszystkich uczestników tj. administracji, nauki, biznesu i społeczeństwa w zakresie korzyści z jak najszerszego stosowania GOZ, zaakcentuje potrzebę podjęcia działań na rzecz bardziej efektywnego wykorzystania produktów, surowców odpadów wraz z symbiozą gospodarczą”, mówi Józef Gawron, wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

„Jako doświadczona instytucja w prowadzeniu dialogu między przedstawicielami różnych środowisk, KPT tym razem zaangażował się w temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest to pierwsza konferencja w tym aspekcie, jaką organizujemy. Widzimy, że GOZ to bardzo aktualny i ważny obszar w działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwa, administrację i środowisko naukowe na rzecz ochrony klimatu. Dlatego we współpracy z Województwem Małopolskim, stworzyliśmy wydarzenie skłaniające do dialogu i edukacji, na które serdecznie zapraszam", mówi Dorota Skotnicka, wiceprezes KPT.

Krakowska konferencja ma wyjątkowy wymiar, ponieważ łączy wszystkie grupy interesu, których dotyczy GOZ.

„Myśląc o mieszkańcach, dobrym pomysłem są spotkania łączące różne środowiska (NGO, władze lokalne, podmioty instytucji publicznej, środowiska artystyczne, mieszkańcy) podczas których każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie i zakomunikować potrzeby. Jeśli człowiek ma poczucie, że jest wysłuchany, że jego głos ma znaczenie, zdecydowanie łatwiej angażuje się w różnego rodzaju działania", mówi Dominika Cieślar, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie.

Wszystkich zainteresowanych tą tematyką zapraszamy już 30 maja na część konferencyjną i 31 maja na część warsztatową.

Rejestracja jest obowiązkowa: sciencemeetsregions.kpt.krakow.pl Tu także znajdują się szczegóły programu wydarzenia.

Konferencja odbywa się w ramach programu ‘Science meets Regions’, prowadzonego przez Joint Research Centre, agendę Komisji Europejskiej.