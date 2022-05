Słabsza kondycja sektora technologicznego niekorzystnie odbija się jednak na chińskiej gospodarce. Tym bardziej że Państwo Środka zmaga się obecnie ze skutkami kolejnych lockdownów, jakie wprowadza z powodu COVID-19. To skłoniło władze do zmiany frontu. Na informacje o odwilży natychmiast zareagowali inwestorzy giełdowi. We wtorek notowania takich spółek, jak: Baidu, Alibaba i Didi wzrosły na nowojorskim parkiecie o kilka, a nawet kilkanaście procent.