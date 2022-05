Taka sytuacja to również efekt rosnącego popytu na przetwory mleczne. Według GUS średnie roczne spożycie mleka i jego przetworów na mieszkańca w Polsce sięga dziś 231 litra. To o 6 l więcej niż jeszcze w 2019 r. W ciągu dekady urosło o 42 l.

Jak zauważają eksperci Credit Agricole, popyt rośnie też w innych krajach, głównie ze strony Azji Południowo-Wschodniej. Analitycy zwracają uwagę, że o ile wcześniej głównym źródłem wzrostu popytu były Chiny , obecnie ma on o wiele szerszy zakres geograficzny, co wynika m.in. z ożywienia w sektorze HoReCa i poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych.

Produkcja mleka w Europie w 2021 r. zmalała o 1,4 proc. Spadki zanotowali najwięksi dostawcy, tacy jak: Niemcy, Francja czy Holandia. Towarzyszy temu niski poziom zapasów, m.in. masła i mleka w proszku. Oznacza to brak narzędzia do regulowania rynku.

Polskim producentom sprzyja to, że ceny skupu u nas są ciągle niższe niż w innych krajach UE. Tam średnia cena wynosi już 42 euro. To przekłada się na cenę finalnych wyrobów dla konsumenta.

Przyspieszenie eksportu widać już w danych za pierwsze dwa miesiące tego roku. Według GUS sprzedaż mleka i śmietany była o ok. 30 proc. większa niż wcześniej, maślanki o ok. 40 proc., masła o ok. 80 proc., a serów o ok. 13 proc. W 2021 r. eksport masła wzrósł o niecałe 6 proc. maślanki o 17 proc., a mleka i śmietany o ok. 28 proc.