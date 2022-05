Według niego eliminowane są m.in. praktyki spekulacyjne oraz działanie „nieuczciwego zewnętrznego oprogramowania (tzw. botów zakupowych)”. Przyjęto limit ilościowy (5 ton na jedno gospodarstwo domowe w ciągu 12 miesięcy) oraz wymóg poświadczenia przez klienta, że zużyje on zakupiony w PGG węgiel wyłącznie na własne potrzeby grzewcze, bez możliwości odsprzedaży surowca na rynku. - Wszystkie kopalnie PGG pracują obecnie z pełną mocą, a całość wydobycia kierowana jest do sprzedaży . PGG zamierza w 2022 r. wyprodukować ok. 3,4 mln ton węgla opałowego, co pokryje ok. 30 proc. zapotrzebowania w tym segmencie rynku - zapowiada Tomasz Głogowski.