– Deklaracja firmy, która zaraz po wybuchu wojny wychodzi z Rosji, jest pięknym gestem, ale nie każdy może sobie na to pozwolić. Bo taka decyzja pociąga za sobą szereg konsekwencji. Jedne, wycofując się, sprzedają swoje aktywa rosyjskim potentatom za bezcen, inne tracą sprzęt, majątek, który jest nacjonalizowany. Kolejne firmy noszą się z zamiarem wyjścia, ale chcą się do tego mądrze przygotować, tak, by nie osiągnąć efektu przeciwnego do założonego – dodaje Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. – Im więcej fizycznego majątku i im mniej jest on mobilny, tym operacja trudniejsza. Dlatego zestawienie, kto został, a kto wyszedł, będzie odzwierciedlało faktyczną sytuację dopiero za kilka miesięcy. Zimna kalkulacja powinna prowadzić do tego, by ratować firmę, ale jednocześnie nie oddać majątku Rosji – dodaje rozmówca DGP.