Największa fabryka to z pewnością ogromna odpowiedzialność, bardzo dużo wyzwań na co dzień oraz nowych i innowacyjnych projektów, które realizujemy dla Grupy L’Oréal. Dużą wartością mojej pracy jest jej różnorodność oraz ciągły kontakt z ludźmi. Każdego dnia dzieje się coś nowego, nieoczekiwanego, co wymaga ode mnie dużej elastyczności i umiejętności żonglowania wieloma sprawami i wątkami. Jest to fascynująca praca dającą sporą satysfakcję, szczególnie z zaangażowania i pracy zespołu, który umożliwia funkcjonowanie fabryki i dostarcza fantastyczne wyniki. Ludzie są dla nas najważniejsi, przykładamy dużą wagę do standardów bezpieczeństwa w fabryce, co zostało ostatnio docenione. L’Oréal Warsaw Plant otrzymała złotą nagrodę RoSPA (The Royal Society for the Prevention of Accident) za działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa naszych pracowników.