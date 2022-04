W maju europosłowie będą głosować nad regulacją nakazującą, by sprzedawane w Unii Europejskiej smartfony i inne niewielkie urządzenia elektroniczne wszystkich producentów były wyposażone w ten sam rodzaj złącza do podłączenia ładowarki: USB-C.

Projekt dyrektywy zatwierdził w ubiegłym tygodniu Komitet Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO). Chodzi o to, aby konsumenci nie potrzebowali nowej ładowarki i kabla przy każdym zakupie sprzętu i by mogli używać jednej ładowarki do wszystkich swoich urządzeń elektronicznych. Nie kupując zbędnych zasilaczy, obywatele Wspólnoty mogą według Komisji Europejskiej zaoszczędzić 250 mln euro rocznie.

Obecnie na terenie Unii Europejskiej liczą się trzy rodzaje portów do ładowania telefonów komórkowych i innych niewielkich urządzeń mobilnych. W przypadku sprzętu z systemem operacyjnym Android jest to właśnie USB-C albo starszy mikro USB. Natomiast urządzenia firmy Apple (iOS) mają złącze Lightning.

Po zatwierdzeniu projektu przepisów przez PE konieczne będzie uzgodnienie ich ostatecznego kształtu z rządami państw członkowskich. Dopiero wtedy standaryzacja ładowarek stanie się faktem. Europosłowie sugerowali takie rozwiązanie od lat, ale Komisja Europejska dość długo czekała, aż producenci telefonów komórkowych i innego sprzętu załatwią sprawę we własnym gronie. Dopiero we wrześniu ub.r. przedstawiła propozycję regulacji. Na tej podstawie w końcu stycznia tego roku Rada przyjęła stanowisko negocjacyjne.

– Pytanie, jakie będą dalsze kroki Komisji Europejskiej w dziedzinie ładowarek – zastanawia się Michał Kanownik. – Czy zakończy prace na poziomie telefonów komórkowych, czy też weźmie się również za laptopy. Na razie nie mamy żadnych sygnałów o rozpoczęciu prac w tym kierunku, wydaje się to jednak naturalną konsekwencją obecnie procedowanej regulacji. Gdyby rzeczywiście doszło do standaryzacji ładowania laptopów, stanowiłoby to duże wyzwanie dla branży, gdyż zróżnicowanie modeli ładowarek do tych urządzeń jest większe – mówi prezes ZCP. ©℗

Parlament Europejski i Rada osiągnęły w piątek porozumienie polityczne w sprawie kodeksu usług cyfrowych (Digital Services Act – DSA). To jeden z ostatnich kroków do wprowadzenia unijnych reguł gry dla platform internetowych, w tym Google’a, Facebooka i Amazonu.

DSA zmusi je m.in. do usuwania nielegalnych treści czy produktów niezwłocznie po zgłoszeniu takiego przypadku. W karby zostanie ujęta też reklama w sieci: internauci zyskają większą kontrolę nad sposobem wykorzystywania ich danych osobowych, a reklama targetowana (skierowana do wybranych grup) będzie zabroniona w odniesieniu do danych wrażliwych (jak religia, orientacja seksualna itp.). Największa ochrona obejmie nieletnich, m.in. poprzez całkowity zakaz targetowania. – Zagwarantowaliśmy w końcu, że to, co nielegalne poza internetem, będzie też nielegalne w internecie – podkreśla europosłanka Christel Schaldemose, sprawozdawczyni DSA.