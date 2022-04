Jak to działa? Po wprowadzeniu przez Unię „wojennego” cła ostateczna cena gazu z Rosji rośnie. W świecie kompletnie sztywnego popytu europejscy konsumenci będą oczywiście musieli zapłacić. W końcu sztywny popyt oznacza, że dla jakiegoś dobra nie ma żadnej alternatywy. Trzeba je kupować choćby i za bimbaliony. W takim scenariuszu Rosja oczywiście nie traci w przeciwieństwie do unijnych konsumentów. Zyskuje tylko budżet UE , do którego trafiają pieniądze z cła. Można by ich użyć do zrekompensowania odbiorcom strat poniesionych w wyniku podwyżki cen, ale to błędne koło. Naprawianie podatkiem sytuacji, którą ten podatek wcześniej pogorszył. Bez sensu.