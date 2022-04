Wbrew planom resortu cyfryzacji Stały Komitet Rady Ministrów nie zajmie się przed świętami projektem noweli ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). A to oznacza, że Urząd Komunikacji Elektronicznej nie wznowi przygotowań do rozdysponowania między operatorów telekomunikacyjnych częstotliwości z tzw. pasma C, potrzebnych im do budowy sieci komórkowej piątej generacji (5G). Z kolei bez tego pasma nowa sieć – wdrażana obecnie na częstotliwościach, które były pierwotnie przeznaczone głównie na LTE – nie pokaże pełni swoich możliwości: jednoczesnej obsługi ogromnej liczby urządzeń, większej prędkości transferu danych i mniejszych opóźnień.