Na liście podmiotów objętych sankcjami znalazło się 21 firm i 13 osób. Jak wyjaśnia Waszyngton, chodzi o spółki technologiczne będące „instrumentem machiny wojennej Federacji Rosyjskiej” oraz wchodzące w skład sieci służących do omijania wcześniej nałożonych sankcji . Decyzja OFAC to kolejny element działań amerykańskiej administracji mających na celu ograniczenie dostępu Rosji do zasobów i sektorów gospodarki niezbędnych do zaopatrzenia i finansowania dalszej inwazji na Ukrainę.