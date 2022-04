W trakcie cyfrowego tygodnia wskażemy też, które technologie najbardziej wpływają na biznes i gospodarkę w 2022 r., oraz gdzie ten bieg wydarzeń obecnie jest najbardziej dynamiczny. Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, co odbierają nam nowoczesne technologie, a co dają w zamian. Zwrócimy uwagę na postępującą regulację technologiczną w handlu detalicznym. Czy nowe technologie to szansa czy zagrożenie, zarówno w perspektywie sklepów, jak i podmiotów rozliczających transakcje ? Na koniec pokażemy rolę banków w procesie digitalizacji polskiej gospodarki.