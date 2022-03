Jakkolwiek spóźniony byłby to krok, nałożenie embarga na import rosyjskiego gazu, ropy i węgla odcięłoby Moskwę od olbrzymiego strumienia finansowania i być może skłoniło Putina do odwrotu. Ponad 35 proc. rocznych dochodów budżetowych Rosji stanowi eksport nośników energii. Brak tych pieniędzy mocno pogłębiłby kryzys finansowy Rosji i przełożyłby się na niezadowolenie społeczne, które z kolei mogłoby doprowadzić do zmiany władzy w Moskwie. Ten pożądany efekt ma oczywiście swoją cenę, którą jednak i Europa, i Polska powinny zaakceptować, bo chodzi przecież o życie ludzi i zwycięstwo demokratycznych wartości. W bonusie możemy otrzymać też bezpieczeństwo i prawdziwą niezależność energetyczną.