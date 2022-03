DGP dotarł do danych z pierwszego etapu monitoringu cen produktów spożywczych przez urząd antymonopolowy. Celem było sprawdzenie reakcji sprzedawców na ustawowe obniżki wynikające z tarczy antyinflacyjnej. Przypomnijmy od 1 lutego na produkty spożywcze objęte 5 proc. VAT obowiązuje stawka 0 proc. Są to m.in. mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje czy produkty do żywienia niemowląt oraz dzieci.

W lutym pracownicy Inspekcji Handlowej poddali weryfikacji ceny ponad 6,5 tys. produktów w ok. 200 placówkach handlowych. – Niemal we wszystkich monitorowanych sieciach ceny większości produktów spadły o 4 proc. lub więcej. Sporadycznie mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen w badanych sieciach. Dotyczyło to ok. 6 proc. produktów – słyszymy w departamencie komunikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.