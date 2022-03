Afrykę zamieszkuje obecnie ok. 1,2 mld ludzi. Według szacunków ONZ pod koniec wieku może ich być ok. 4 mld, czyli 39 proc. światowej populacji, wobec ok. 16 proc. obecnie. Największy wskaźnik dzietności występuje w zagrożonych pustynnieniem krajach Sahelu – od Mauretanii po Sudan. To kraje północnej Afryki i Bliskiego Wschodu są głównymi importerami pszenicy z ogarniętej wojną Ukrainy. W „spichlerzu świata” zaopatrują się m.in. Egipt, Indonezja, Pakistan, Bangladesz, Turcja, Maroko, Tunezja, Jemen czy Liban. Gros z tych krajów to rynki wschodzące, których jedną z cech charakterystycznych jest duży udział żywności w koszyku wydatków. Już kryzys migracyjny wywołany wojną w Syrii i arabska wiosna uwidoczniły Europie, jak pogarszająca się sytuacja gospodarcza państw afrykańskich może spowodować lawinowy wzrost liczby ludzi chcących uciec z afrykańskiej biedy. Rosyjska agresja na Ukrainę może doprowadzić do głodu, niepokojów społecznych i powtórki arabskich protestów