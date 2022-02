„W lutym br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do notowanego w styczniu” – poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny. W większości branż oceny koniunktury są również lepsze niż przed rokiem. Daleko im jednak do poziomów notowanych w tym samym miesiącu w okresie poprzedzającym pandemię koronawirusa i w kilku wcześniejszych latach.