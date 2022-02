– Wynika z nich, że w ostatnim kwartale roku możemy spodziewać się przerw w dostawie gazu – mówi Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Dodaje, że jest w gronie firm , do których taki list już dotarł. Podobnie jak do niemal połowy z 73 działających w kraju krematoriów przy zakładach pogrzebowych. On od swojego listu się odwołał. Czeka na odpowiedź.