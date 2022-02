Do poważnego starcia OPEC vs reszta świata doszło w 1973 r. W odpowiedzi na wojnę Jom Kippur, arabscy członkowie kartelu wprowadzili embargo na eksport ropy do krajów, które poparły Izrael, w tym do Stanów Zjednoczonych . Obok krachu systemu walutowego z Bretton Woods walnie przyczyniło się to do światowego kryzysu gospodarczego lat 70.