W sprawozdaniach pierwszych banków, które pochwaliły się już wynikami za IV kw. ub.r., zwraca uwagę wzrost dochodów odsetkowych. To skutek podwyżek stóp procentowych, jakich od października dokonuje Rada Polityki Pieniężnej . W końcu września główna stopa Narodowego Banku Polskiego wynosiła 0,1 proc. W końcu grudnia było to już 1,75 proc. (w styczniu została podniesiona do 2,25 proc., a wszystko wskazuje, że kolejna podwyżka nastąpi w przyszłym tygodniu).