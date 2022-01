Według danych Światowego Stowarzyszenia Stali (WSA) globalna produkcja stali wyniosła w 2021 r. ponad 1,9 mld ton i wzrosła zaledwie o 3 proc. w porównaniu do 2020 r., który upłynął pod znakiem pandemicznych restrykcji. To znacznie mniej, niż wynikałoby z danych z pierwszej połowy roku. W okresie od stycznia do czerwca produkcja rosła znacznie dynamiczniej – aż o 14,4 proc.