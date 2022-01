Konkurenci Intela nie zamierzają pozostawać w tyle i również zapowiadają rekordowe nakłady na nowe zdolności produkcyjne. Samsung zainwestuje w tym roku 38 mld dol., by do 2030 r. zbudować w Azji sześć zakładów. Tajwańskie TSMC planuje wydać w tym roku na swoje fabryki nawet 44 mld dol., zwiększając tym samym ubiegłoroczne wydatki o ok. 14 mld dol. Firma zwiększa moce w swojej ojczyźnie, ale wraz z Sony buduje też swoją pierwszą japońską fabrykę chipów. Jak przekonywał japoński dziennik „Nikkei”, spółce udało się zdobyć kontrakt na część komponentów do iphone’ów, pokonując tym samym dotychczasowego dostawcę – amerykański Qualcomm.